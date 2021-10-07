Военные России и Монголии завершили основной этап учений "Селенга-2021"

Благовещенск. 6 октября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения вооруженных сил России и Монголии завершили активную фазу международных учений "Селенга-2021", которые длились более двух недель на высокогорном полигоне "Дойтын Ам" в Монголии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В городе Зуун Мод (центральный аймак, Монголия) вблизи полигона "Дойтын Ам" состоялась церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролетом армейской авиации", - говорится в сообщении.

За ходом практических действий войск с монгольской стороны наблюдали премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ и министр обороны Сайханбаяр. На завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Как сообщалось, в рамках международных учений летный состав армейской авиации ВВО впервые выполнили полеты на высокогорном полигоне совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8, применив новый тактический прием "Клещи".

Артиллерийские подразделения двух стран при поддержке беспилотников отработали создание разведывательно-огневого контура для уничтожения сил условного противника. Впервые в международном учении приняли участие военнослужащие военной полиции Монголии.

Учение "Селенга-2021" проходило с 20 сентября, от Восточного военного округа и ВС Монголии в нем приняли участие около 1,4 тыс. военнослужащих.