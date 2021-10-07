Небесное дело: как пройдут съемки первого фильма на МКС

Непрофессиональные астронавты могут столкнуться с космической болезнью, предупредили эксперты

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправилась в космос для съемок первого фильма на МКС. Стыковка прошла не без происшествий, но всё закончилось благополучно. В центре подготовки космонавтов «Известиям» рассказали, что прибывших может ждать неприятный эпизод космической болезни, но она должна пройти в течение нескольких дней. Киноэксперты считают, что потраченные на фильм деньги не окупятся, зато событие привлечет внимание общественности к космической отрасли.

Всё штатно

Первый в мире киноэкипаж отправился с Байконура к МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября в 11:55. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пуск ракеты «Союз» со съемочной группой прошел штатно. По мнению специалистов NASA, запуск был безупречным.

Однако корабль не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме из-за отказа системы, следует из переговоров экипажа. Впрочем, его успешно пристыковали в ручном режиме.

Как рассказал источник «Известий» в ракетно-космической отрасли, это была первая эксплуатация цифровой пассивной системы «Курс-МКП», предназначенной для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС.

Зрители в зале кинотеатра «Москино Космос» во время прямой трансляции запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Толком даже не было возможности и времени отработать взаимодействие «Курса» с модулем «Наука», — пояснил источник. — Разработчики прекрасно знали, что в случае неудачи можно перейти на ручное управление, что и было сделано. Так что ситуация штатная и была полностью под контролем. Никакого ЧП не было. Для аппаратуры это нормальная практика — она требует отработки и испытаний. Было бы скорее странно, если бы установленный совсем недавно «Курс» сразу заработал идеально. Более того, не отработан и сам модуль «Наука». У экспертов не было времени на тесты.

Жизнь в невесомости

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд пробудут на МКС до 17 октября. В их задачу входит создание первого в истории игрового фильма, который будет снят в космосе. Однако успех миссии киноэкипажа будет зависеть от многих факторов — в частности, от их физического состояния. В течение ближайших дней станет понятно, как два непрофессиональных космонавта адаптируются к условиям жизни в невесомости.

— Оказавшись вне гравитационного поля Земли, человеческий организм и его вестибулярная система испытывают сильный стресс, который часто приводит к космической болезни, — рассказал начальник четвертого управления, главный врач Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Алексей Гришин. — Это состояние названо так по аналогии с морской болезнью и сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением и другими болезненными симптомами. Вестибулярная система профессиональных космонавтов лучше приспособлена к такому стрессу, так как ему предшествуют годы тренировок. А на подготовку Пересильд и Шипенко было всего четыре месяца.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля «Союз» Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Впрочем, даже за это короткое время актриса и режиссер прошли все необходимые проверки, рассказал Алексей Гришин. Для космонавтов проводят испытания на комплексе вестибулярных исследований и тренировок. Во время проверки обследуемый выполняет определенные движения головой или туловищем, сидя на вращающемся кресле с закрытыми глазами. Всего в арсенале медиков шесть тестов для оценки вестибулярной функции.

Но ни одно испытание на Земле не может дать гарантии, что человек не будет страдать от космической болезни на орбите. Поэтому специалисты рекомендовали киноэкипажу пройти дополнительный курс вестибулярных тренировок на заключительном этапе подготовки экипажа на комплексе Байконур.

— Если адаптация к невесомости на МКС пойдет с осложнениями, то экипаж сможет воспользоваться специальной медицинской укладкой для профилактики космической болезни движения, — сообщил «Известиям» Алексей Гришин. — Также для космонавтов создан набор профилактических шейных амортизаторов, которые представляют собой шапочки с лентами, фиксирующимися на специальном поясе на верхней части тела. Он позволяет ограничить неосознанные движения головы в первые несколько дней пребывания в невесомости, заставляя поворачивать весь корпус тела, для того чтобы посмотреть в стороны.

Экипаж космического корабля «Союз МС-19» Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Как правило, симптомы космической болезни движения отступают по мере адаптации организма к невесомости — у кого-то через несколько часов, а у кого-то через несколько дней.

Цена полета

В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит сообщал, что для полета на МКС и нахождения там в течение месяца туристу придется заплатить почти $60 млн. Однако никакого убытка от отправки киногруппы российская космическая отрасль не понесла, пояснил еще один источник «Известий».

— Деньги, нужные на полет к МКС, всё равно были бы потрачены на отправку к станции других космонавтов, — сказал он. — Отобьют ли эти космонавты за время пребывания деньги, потраченные на свой полет? Вряд ли. Зато оставшиеся на МКС сотрудники заработают больше, что тоже можно засчитать за плюс.

Отбить даже порядка 850 млн рублей официального бюджета кино только в нашем прокате, скорее всего, невозможно, отметил независимый киноаналитик Сергей Лавров.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Даже если оно встанет на Новый год. А за рубежом такой фильм в принципе никому не нужен. Сейчас неизвестны ни прокатчик, ни дата выхода релиза. Но ни один российский фильм с таким бюджетом не становился прибыльным, — сказал эксперт.

Однако само событие оставит след в российской космонавтике. Как рассказал источник «Известий», для отправки актеров даже немного переделали корабль Союз МС-19 — теперь им может управлять только один космонавт. Следовательно, можно будет запускать двух космических туристов и одного командира экипажа.

Ольга Коленцова