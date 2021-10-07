Двигатель от танка Т-64 в Иране установили на клон американской САУ М109

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина (Navigator)

Как мы уже писали, в 90-е годы украинская военная промышленность много надежд связывала с модернизацией иранской боевой техники. Причем, разработчики из Харькова собирались повышать характеристики не только танков Т-55, Т-62 или Т-72, но и другой техники, например, 155-мм самоходных артиллерийских установок Raad-2, являвшихся местной модификацией американской М109А1В.

На них планировалось установить 700-сильный 5ТДФ от танков Т-64. Были изготовлены опытные образцы. Новый силовой агрегат улучшил характеристики подвижности, так, 36-тонная САУ имела максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина (Navigator)

Все остальное иранцы выпускали сами, в том числе орудия, способные поражать цели на дистанции до 30 км. Экипаж САУ - 5 человек. Скорострельность - до 5 выстрелов в минуту.

Однако после жесткой американской реакции, по сути, запретившей Украине сотрудничать с Ираном, все контакты, в том числе и в этом направлении, были прекращены.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина (Navigator)

В результате иранцы стали серийно выпускать САУ, унифицированные по ходовой части и моторно-трансмиссионному отделению с танком Т-72С.

Дмитрий Лемешко