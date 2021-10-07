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Известия.ru

Посол Израиля в России опроверг присутствие израильских военных в Карабахе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха, назвав сообщения об этом фантазией и большой глупостью.

«Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Карабаха, то там находятся и российские, и турецкие военные. Они также могут сказать, что там и марсиане присутствуют. Так что я думаю, что это просто фантазии», — заявил дипломат в беседе с «Известиями» 5 октября.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным в итоге оказалось трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое в ночь на 10 ноября.

Документом предусматривалось, что при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения полностью прекращают огонь, обмениваются пленными и телами погибших. Вместе с тем Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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