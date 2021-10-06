Новый приказ про иноагентов. Кого коснется, чем грозит, что говорит ФСБ.

Свободу слова новые правила не нарушают и СМИ не касаются, объясняют в ФСБ свой приказ с перечнем сведений, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. Но эксперты указывают на размытость формулировок и возможные риски

Что случилось

В четверг, 30 сентября, Федеральная служба безопасности опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Эти и другие данные не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями.

В частности, лицо может быть признано иноагентом, если собирает сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, информацию о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и т.д., данные о "строительстве и развитии" войск и воинских формирований, сведения о закупках, проводимых армией, и многое другое. Полный список включает в себя 60 пунктов.

Перечень был разработан в соответствии с поправками в законодательство, принятыми Госдумой, и подписан президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года. Тогда власти внесли еще одну статью в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). В ней прописывались условия признания иностранными агентами физических лиц: вносить последних в соответствующий реестр теперь можно в том числе за "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации". При этом неважно, кто претендент на попадание в реестр - гражданин России или иностранец, - признать иноагентом за сбор этих данных в интересах иностранного источника можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта. Список таких сведений и подготовила ФСБ.

Какое объяснение дает ФСБ

На момент публикации этого материала представители ФСБ публично приказ не комментировали. Но подробная позиция службы и механика применения приказа были изложены на этапе его общественного обсуждения, которое проходило с 19 июля по 2 августа. Как следует из опубликованной сводки предложений, участники обсуждения указывали службе на риски для работы ученых, научных журналистов, популяризаторов науки, рассказывающих об успехах и планах российской космонавтики. Среди прочих вопросов и комментариев, которые были адресованы ФСБ:

"Некоторые пункты (приказа. - РБК ) сделают невозможными ряд важных социологических и прочих исследований. <...> По сути, невозможным будет социологический опрос на тему "Проходили ли вы срочную или контрактную службу?";

) сделают невозможными ряд важных социологических и прочих исследований. <...> По сути, невозможным будет социологический опрос на тему "Проходили ли вы срочную или контрактную службу?"; "Законодательный акт противоречит закону о СМИ, который разрешает сбор и распространение несекретной информации";

"Любое заявление в СМИ или пост в соцсетях о ВС можно будет подвести под этот закон";

"Список ставит под угрозу любую дискуссию об обороне и военно-технической отрасли, освоении космоса. Фактически предложенный документ криминализует сбор даже самой безобидной информации".

В ответ на каждый подобный комментарий ФСБ, в свою очередь, указывала следующее.

ФЗ № 272 не накладываются ограничения на СМИ , общественных активистов и рядовых граждан по получению и опубликованию любой информации из предлагаемого перечня, если это обусловлено профессиональной деятельностью, продиктовано выражением гражданской позиции, чувством долга и т.п.

, по получению и опубликованию любой информации из предлагаемого перечня, продиктовано выражением гражданской позиции, чувством долга и т.п. Лицо , получившее в любой форме от зарубежных структур и их сотрудников указание по сбору подобных сведений, обязано маркировать свою деятельность в форме постановки на учет в Минюст России в качестве физического лица-иноагента .

, получившее в любой форме от зарубежных структур и их сотрудников указание по сбору подобных сведений, . Умышленное сокрытие (в форме неподачи заявления в Минюст России) иностранного заказчика, [b]но не сам факт сбора указанной информации, [b]является наказуемым деянием.

"Таким образом, перечень никоим образом не нарушает права на свободу слова и выражение гражданской позиции", - утверждает служба.

Еще один комментарий-разъяснение от ФСБ касался вопроса, что считать защищаемой законом информацией. Как указал один из участников обсуждения, в проекте ФСБ "не определен вид (статус) защищаемой законом информации, <...> только указано, что она не относится к сведениям, составляющим гостайну". "Соответственно, перечисленные сведения могут относиться или к сведениям конфиденциального характера, или к общедоступной информации. Без определения вида (статуса) перечисленных сведений их обладатели не могут организовать и обеспечить надлежащий порядок обращения с ними, в том числе процедуры допуска лиц к работе с ними (сотрудников, подрядчиков), проведение закупочных процедур, публикацию в открытых источниках" и т.д.

Позиция ФСБ по этому вопросу: "Определение вопросов, связанных с допуском, порядком обращения, проведением закупочных процедур и публикации сведений, указанных в перечне, не относится к компетенции ФСБ и не является предметом правового регулирования перечня". Дополнение списка сведений "конфиденциального характера, утвержденного указом президента № 188 от 6 марта 1997 года", в службе считают "необоснованным и нецелесообразным".

Указывали службе и на конкретные пункты, которые "должны быть открыты для общественности внутри страны, должны быть подконтрольны общественности и не должны составлять тайну". Например, пункт о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках (силах). Комментарий ФСБ: "Издание перечня не налагает ограничений на опубликование указанных сведений".

Как на инициативы влияет общественное обсуждение В России процедура оценки подготовленных законопроектов и проектов других нормативных актов проводится только на сайте regulation.gov.ru. Она подразумевает, что при подготовке документов их разработчик, будь то правительство, ведомства или госкорпорации, оценивает потенциальные издержки и выгоды от нового акта и обсуждает его содержание с участниками экономических отношений, которые он может затронуть. Комментировать и оценивать проекты, размещенные на regulation.gov.ru, могут все обладатели аккаунтов на сайте "Госуслуги" и зарегистрированные пользователи. Общественное обсуждение законопроектов, проектов постановлений правительства и ведомственных актов на сайте regulation.gov.ru может сильно повлиять на их судьбу, указывали эксперты Центра перспективных управленческих решений.

Что говорят эксперты

Несмотря на разъяснения ФСБ, многие опрошенные РБК эксперты по-прежнему видят риски в принятом документе для работы СМИ и профильных специалистов.

Все публикации в СМИ на темы, перечисленные в приказе ФСБ, автоматически становятся "токсичными", считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. По его оценке, формулировки в документе размыты, поэтому юристы, защищающие права журналистов, уже не смогут однозначно сказать, что тот или иной материал на военную тему является безопасным. "Нельзя говорить о том, что такой материал обязательно станет причиной проблем. Но он может быть использован как неправовой повод для признания лица иноагентом", - полагает юрист.

На аналогичную проблему обратил внимание и бывший министр печати и информации, экс-председатель СПЧ Михаил Федотов. По его словам, в случае с законодательством об иноагентах действует механизм административной дискреции: лицо может быть признано таковым, а может не быть признано. "Такая юридическая конструкция существует не одно тысячелетие и считается для органов публичной власти неправовой, поскольку она придает любому нормативному акту обратную силу, - заявил Федотов. - Человек лишен возможности предвидеть правовые последствия своего поведения. С убийствами, например, такого же нет. В Уголовном кодексе не написано, что, если вы убили человека, вы "можете быть" признаны убийцей".

Новый перечень ФСБ, по словам Кравченко, вероятнее всего, будет использоваться в делах о нежелательных организациях и госизмене. Для включения в реестр СМИ-иноагентов сейчас достаточно просто иностранного финансирования и факта цитирования других СМИ-иноагентов. Однако журналист может попасть и в реестр физлиц-иноагентов на основании закона о противодействии нарушению прав граждан России.

Простор для интерпретаций дает и еще один критерий в "законе Димы Яковлева", а именно факт воздействия, которое иностранный источник оказал на потенциального иноагента. Такое воздействие может проявляться в самой разной форме: предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи. Это, по словам Федотова, означает, что, если вы ученый, журналист или просто человек, увлеченный космической тематикой, станете собирать абсолютно открытые сведения в этой сфере, то можете быть признаны иноагентом, если на вас будет оказано "иностранное воздействие". "Представьте, что вы пишете статью об освоении Луны, запросили комментарий NASA или ЮНЕСКО, вам прислали ответ по e-mail, тем самым вы получили информационно-методическую помощь от иностранного источника, - объяснил Федотов. - Список таких источников очень широкий: и другие государства, и их органы власти, и международные организации. Например, ВОЗ или ЮНИСЕФ тоже являются иностранными источниками. Это может быть даже иностранный гражданин: ваша бабушка из Беларуси переводит вам тысячу рублей на день рождения - и вот вам получение денежных средств от иностранного источника. Получается, что вы иноагент, а ваш принципал - ваша белорусская бабушка. Но таков закон".

Кравченко, в свою очередь, обратил внимание, что приказом ФСБ вводится новое понятие - "сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации". В отличие от понятных правовых категорий, как, например, "сведения, составляющие государственную тайну", правовая природа этого понятия совершенно размытая. Его введение порождает огромные правовые риски для журналистов и блогеров. Применение этого приказа может привести к признанию граждан и организаций не только "иностранными агентами", но и "нежелательными организациями", деятельность которых полностью запрещена, а сотрудничество с которыми может повлечь уголовную ответственность. Более того, похожие формулировки есть и в одном из самых тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, - "Государственной измене" (ст. 275 УК), под которой понимается, в частности, "оказание <…> консультационной или иной помощи <…> международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Рекомендацию журналистам предельно внимательно отнестись к пунктам перечня ФСБ в разговоре с РБК высказал и секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. "Должно последовать более широкое разъяснение данного перечня, тем более в части, касающейся профессиональной работы журналистов, в том числе освещающих работу ВПК и космической отрасли в специализированных изданиях, - отметил Шафир. - Например, совершенно непонятно, как теперь СМИ могут касаться такой темы, как проблемы <…>, сдерживающие развитие государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"? И сам перечень, и последствия, которые из него могут вытекать, нуждаются в оперативном и ясном разъяснении как с участием Союза журналистов России, так и на базе Общественного совета при ФСБ России".

В пресс-службе Роскомнадзора на запрос РБК на момент публикации материала не ответили.

Автор: Евгения Стогова

При участии: Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева