ОАЭ запустит аппарат для исследования семи астероидов в 2028 году.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске своей первой программы по исследованию астероидов, в рамках которой в 2028 году будет запущен межпланетный аппарат. За пять лет он должен совершить облет Венеры и посетить семь астероидов Главного пояса, на один из которых он совершит посадку, сообщает издание The National News.

ОАЭ занялись своей космической программой не так давно — первый спутник DubaiSat-1 отправился на околоземную орбиту в 2009 году, а в 2019 году на МКС прибыл первый астронавт страны. В дальнейшем в космос были запущены еще несколько спутников, а в прошлом году стартовала межпланетная программа. В прошлом году к Марсу отправилась станция Al Amal, которая сейчас исследует атмосферу планеты, также ведется разработка лунохода «Рашид», который отправится к Луне во второй половине 2022 года.

8 октября 2021 года вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид объявил о начале работ по проекту нового межпланетного аппарата, целью которого станет исследование семи астероидов Главного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером. Ожидается, что на создание станции уйдет семь лет, а в процессе будет участвовать Лаборатория физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Боулдере, которая ранее помогала ОАЭ при создании Al Amal.

Запуск новой межпланетной станции в космос запланирован на 2028 год, она продлится пять лет. Вначале аппарат совершит гравитационные маневры у Венеры и Земли, затем в 2030 году посетит четыре астероида, в 2031 — еще один, а в 2032 — еще два, причем последний астероид должен стать финальной точкой для аппарата, который попытается совершить посадку на его поверхность. Полученные в ходе работы аппарата научные данные помогут ученым узнать больше о формировании Солнечной системы.

В середине октября в космос отправится новый аппарат NASA для исследования троянских астероидов Юпитера — «Люси». Предполагается, что автоматическая межпланетная станция посетит шесть объектов.

Александр Войтюк