На переделанный японский вертолетоносец впервые сел самолет.

Истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B испытали взлетом и посадкой на японский перспективный авианосец «Идзумо», который переделывают из вертолетоносца. Как сообщает The Drive, боевой самолет взлетел и сел на японский корабль впервые с окончания Второй мировой войны.

До недавнего времени у Морских сил самообороны Японии не было полноценных авианосцев. Зато в состав флота входило четыре вертолетоносца: два типа «Идзумо», водоизмещением 27 тысяч тонн, и два типа «Хюга», водоизмещением 19 тысяч тонн.

Чтобы укрепить оборонительные возможности в Тихом океане, власти Японии в 2018 году решили переделать один из вертолетоносцев в авианосец. Их выбор пал на вертолетоносец «Идзумо». Модификация корабля включает два этапа. На первом, который завершился этим летом, на палубу «Идзумо» нанесли маркировку, необходимую для взлета F-35B, а также теплостойкое покрытие. Следующий этап, который в том числе предполагает изменение формы носа корабля, запланирован на 2024 год. Второй вертолетоносец типа «Идзумо» под названием «Кага» тоже модернизируют для базирования самолетов с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

F-35B впервые сел на «Идзумо» и взлетел с корабля 3 августа. Это были первые взлет и посадка боевого самолета с японского корабля со времен окончания Второй мировой войны.

Японские власти считают, что Китай, активно наращивающий авианосный флот, представляет угрозу территориальной целостности страны. Поэтому они разрабатывают несколько видов вооружения, в том числе и противокорабельный гиперзвуковой планер, о котором мы писали ранее. Он предназначается, в первую очередь, для поражения авианосцев.

Василиса Чернявцева