Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта

В Китае опубликован первый набор этических принципов регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Первостепенное значение придаётся защите прав пользователей и предотвращению рисков, связанных с влиянием мировых техногигантов. Ещё одной целью инициативы является стремление Китая стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году.

В документе изложены шесть основных принципов систем ИИ: обеспечение «управляемости и надежности, что ИИ находится под контролем» таких систем, как улучшение благосостояния людей, обеспечение справедливости, защита частной жизни и безопасности, а также повышение этической грамотности.

В руководстве говорится, что человек должен сохранять полное право принимать решения, а также право делать выбор, прибегать ли к услугам ИИ или в любое время прекращать его работу.

В 2017 году Государственный совет КНР представил план, согласно которому страна должна опередить США и стать мировым лидером в области ИИ. На первом этапе плана, в котором ведущая роль отводится правительству, говорится, что к 2020 году промышленность страны должна не уступать ведущим мировым технологиям ИИ, их практическим приложениям, этическим принципам и основам политики. Следующая цель — крупный прорыв в области ИИ к 2025 году, чтобы к концу десятилетия КНР стала ведущей страной в данной области.

Игорь Савкин