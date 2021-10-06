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Российская газета

Двум учебным заведениям Минобороны присвоено имя князя Александра Невского

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Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

"В целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений почетное наименование "имени князя Александра Невского" присвоено Военному университету Министерства обороны и Санкт-Петербургскому кадетскому корпусу", - сообщил во вторник, 5 октября на совещании в военном ведомстве его глава Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 800 лет со дня рождения великого русского полководца.

Министр поздравил преподавателей военных учебных заведений с профессиональным праздником - Днем учителя, который в России отмечается 5 октября. По словам Шойгу, эти люди ведут всестороннюю подготовку молодых людей, патриотов и активных граждан нашей страны. Министр пожелал профессорско-преподавательскому составу военно-учебных заведений крепкого здоровья и дальнейших успехов в очень непростой, но очень нужной нашей стране работе.


Юрий Гаврилов

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