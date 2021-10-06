Роскосмос обсуждает с российскими телеканалами их участие в съемках космических миссий

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин напомнил, что с мая 2022 года открывается пусковое окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну, вторая миссия будет реализована в сентябре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает с ведущими российскими телеканалами возможность их участия в организации съемок космических миссий, которые запланированы на 2022 год. Об этом во вторник заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года", - сказал он.

Рогозин напомнил, что с мая 2022 года открывается пусковое окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну, вторая миссия будет реализована в сентябре.

"Тут работают наши новые российские специалисты, поэтому, чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных Роскосмосу компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу "Россия" и к "России-24", и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии", - пояснил он.