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Известия.ru

Производство циркониевой губки освоили в «Росатоме»

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Источник изображения: Фото: ГК «Росатом»

В Удмуртии, на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ), входящем в структуру топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом», освоили технологию производства циркониевой губки.

«Торжественная церемония запуска нового промышленного производства состоялась 5 октября», — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что до настоящего времени ЧМЗ — единственный в России завод по выпуску циркониевой продукции — производил в качестве материала для своих изделий только электролитический циркониевый порошок по фторидной технологии. При этом в мировой практике конструкционные материалы для производства ядерного топлива производятся из циркониевой губки.

«По сравнению со фторидной технологией новое производство губки содержит в два раза меньше технологических операций, снижается потребление сырья, материалов, энергоресурсов, существенно уменьшается объем отходов, при этом обеспечивается высокая чистота циркония в части содержания гафния», — пояснили в пресс-службе.

Президент компании ТВЭЛ Наталья Никипелова назвала освоение производства циркониевой губки знаковой вехой для развития циркониевого производства в топливном дивизионе «Росатома».

«Циркониевая губка может широко применяться в производстве топлива для всех основных энергетических реакторов, как российского, так и зарубежного дизайна», — отметила она.

В компании подчеркнули, что полный технологический цикл и все оборудование производства циркониевой губки разработаны и изготовлены российскими организациями.

В конце сентября Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России. В топ-10 вошли два патента предприятий «Росатома»: «способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах» и «малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь».

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Страны
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Компании
Росатом
Роспатент
ТВЭЛ
Проекты
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ЯО
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