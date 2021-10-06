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ТАСС

Арктическая группировка Северного флота проведет учения на островах Земли Франца-Иосифа

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БПК "Североморск", стрельба ЗРК "Кинжал"
БПК "Североморск", стрельба ЗРК "Кинжал".
Источник изображения: militarynews.ru

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли к островам архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведут спасательные учения и отработают высадку десанта в Арктике. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Корабли и суда арктической группировки: БПК "Североморск", БДК "Георгий Победоносец", СБС "Памир" и БМТН "Сергей Осипов" совершили переход на северо-запад Карского моря к островам архипелага Земля Франца-Иосифа, возле которых они проведут ряд учений спасательной направленности и отработают высадку десанта на побережье арктических островов, а также обеспечат погрузку военной и специальной техники на большой десантный корабль", - говорится в сообщении флота.

В пресс-службе также добавили, что часть плановых мероприятий боевой подготовки личный состав арктической группировки отработает во взаимодействии с тактической группой Северного флота, дислоцированной на острове Земля Александра, где расположен самый северный в мире всесезонный аэродром Нагурская и военная база "Арктический трилистник".

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 10 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского поселка Тикси.

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Арктика
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