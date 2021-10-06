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ТАСС

Подлодка проекта 636.3 "Магадан" войдет в состав ВМФ России 12 октября

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Это третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, она была заложена 1 ноября 2019 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" войдет в состав ВМФ России 12 октября. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан". Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября", - сказали в военном ведомстве.

"Магадан" - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года в высокой, 91%, степени готовности. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года.

Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" передана заказчику в декабре 2019 года, вторая - "Волхов" - спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения - 240 м, предельная - 300 м, дальность хода - 7 500 миль.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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