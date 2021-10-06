Военный эксперт рассказал о возможностях атомной подлодки с ракетами «Циркон»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков во вторник, 5 октября, в беседе с «Известиями» рассказал о возможностях атомной подводной лодки «Северодвинск», с которой из подводного положения был выполнен гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Он напомнил, что в СССР атомные подводные лодки проекта 949А строились с расчетом, что одна такая субмарина сможет уничтожить одну авианосную ударную группу (АУГ) США. Эксперт указал на то, что в залпе такой подлодки было 24 противокорабельные ракеты «Гранит».

«Считалось, что их будет достаточно, чтобы пробить ПВО противника и, если уж не уничтожить всю АУГ, то поразить авианосец так, чтобы с его палубы нельзя было поднимать самолеты», — добавил Болтенков.

При этом у атомной подлодки «Северодвинск» проекта 885 возможностей гораздо больше, подчеркнул он. Как отметил эксперт, на ее борту могут быть размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон», сверхзвуковые «Ониксы», а также крылатые ракеты «Калибр».

«Для пуска «Цирконов» и «Ониксов» есть 32 пусковые установки. Не стоит забывать, что лодка может отстреляться «Калибрами» через торпедные аппараты. В итоге по противнику «Северодвинск» сможет сформировать залп из более чем 40 ракет разной скорости и мощности. Это позволит уничтожить авианосную группировку противника», — пояснил Болтенков.

Как отметили в журнале Military Watch, испытания ракеты «Циркон» с подлодки «Северодвинск» создают серьезную угрозу для американского флота. Автор материала указа на то, что одна подлодка класса «Ясень» может продемонстрировать огневую мощь, которой хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения. В Минобороны уточнили, что полет соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

Также 4 октября состоялся первый пуск ракеты из подводного положения. Стрельба проводилась в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море с глубины 40 м. Испытания осуществлял экипаж «Северодвинска». Как указали в военном ведомстве, испытания прошли успешно, а полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Военный историк Борис Юлин отметил, что пока сложно сказать, является ли испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» отметил, что пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки указывает на ее универсальность, так как она может применяться как кораблями, так и субмаринами.