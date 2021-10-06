«Киноэкипаж» перешел на МКС

«Киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко впервые перешел на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется в настоящий момент на сайте «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» была запущена в 11:55 мск. Позже корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко пристыковался к станции. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки, так как автоматика дала сбой.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, неполадки произошли в системе стыковки «Курс». Неисправное оборудование на МКС планируют заменить, указал Рогозин. Вместе с тем он подчеркнул, что сложившаяся ситуация показала мастерство Шкаплерова.

Также во вторник в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне пуск «Союза МС-19» с киноэкипажем назвали безупречным.

На орбите киноэкипаж намерен снять художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Ожидается, что киноэкипаж вернется на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».