Military Watch: российская подлодка может одним ударом уничтожить авианосную группу США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" создают серьезную угрозу для американского флота, пишет журнал Military Watch.

По словам автора статьи, на сегодня "Циркон" — уникальная ракета, у которой нет аналогов в мире. Она отличается повышенной маневренностью и способна развивать скорость до М=9 (число Маха).

"Западные Военно-морские силы по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, использовавшиеся во времена холодной войны. Вследствие этого у "Циркона" появляется еще большее преимущество, чем у его предшественника "Калибра": эта ракета в свое время была более универсальной, чем ее западные аналоги", — объясняет автор материала.

Размещение "Цирконов" на подводных лодках, в свою очередь, "меняет правила игры" при столкновении с противником: цель можно будет поразить с более дальней дистанции, причем шансы уклониться от передовых систем ПВО тоже возрастут. Подлодки класса "Ясень" могут нести от 32 до 40 гиперзвуковых ракет, способных уничтожать даже очень большие корабли одним точным ударом благодаря своей огромной скорости.

"Одна подлодка класса "Ясень" может продемонстрировать огневую мощь, которой хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу", — подытожил автор.

Накануне российская головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море. Полет полностью проходил по заданной траектории.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная выполнять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час. Предельная дальность — тысяча километров.

"Цирконами" планируют вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.