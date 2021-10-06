Медицинский модуль может появиться на будущей российской орбитальной станции

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Медицинский модуль может быть включен в состав перспективной российской орбитальной служебной станции. Об этом сообщил во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Специальный медицинский модуль, медицинская робототехника - это все будет на новой станции", - сказал он.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.