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Известия.ru

Рогозин назвал причину перехода на ручное управление «Союза МС-19»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Переход на ручное управление потребовался командиру «Союза МС-19» из-за сбоя в системе стыковки «Курс» на Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 5 октября, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» была запущена в 11:55 мск. После успешного отделения корабля от третьей ступени ракеты было осуществлено раскрытие панелей солнечных батарей и антенн на корабле и вывод на орбиту. Корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, поэтому стыковка проводилась вручную.

«По первой информации речь идет о некотором сбое пассивной системы стыковки «Курс» на самой станции. Корабль в полной исправности», — сказал Рогозин в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что отдельная комиссия установит причину сбоя. Глава госкорпорации также отметил, что ситуация показала мастерство командира корабля Антона Шкаплерова.

Рогозин добавил, что Шкаплеров, получив подтверждение из ЦУП, успешно провел стыковку.

«Ситуация штатная. Для этого и существует резервная система, возможности ручного управления, и для этого мы обучаем командиров, чтобы они справлялись с этой задачей», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Вместе с тем Рогозин заверил, что аппаратуру «Курса» заменят. По его словам, она «потихонечку стареет».

«В целом, это штатная ситуация, но, тем не менее, мы, конечно, проведем сейчас замену [оборудования] на этом МИМе (модуль «Рассвет»), на этом стыковочном узле, чтобы у нас больше не возникали проблемы при стыковке», — заключил глава Роскосмоса.

Ранее в этот день в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне пуск «Союза МС-19» с киноэкипажем назвали безупречным.

На орбите киноэкипаж намерен снять художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

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