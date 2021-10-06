Century Series повторят на 6-м поколении истребителей

ВВС США получат первый истребитель 6-го поколения через пять лет или даже раньше. Вчера, 4 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что Соединённые Штаты официально отказались от традиционного подхода в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Как ранее заявлял Уилл Ропер, руководитель отдела закупок ВВС США, вместо масштабных инвестиций и продолжительной разработки единого истребителя нового поколения будет применён подход Century Series — создание нескольких моделей самолётов и выпуск их небольшими партиями.

Рендер перспективного истребителя ВВС США Источник изображения: defensenews.com

«В зависимости от возможностей промышленности и требований моей команды мы зададим цели, которые позволят быстро строить новые самолёты с нуля. Моя оценка — пять лет. Я могу ошибаться, и это произойдёт скорее. В долгосрочной перспективе этого может быть недостаточно для противодействия будущим угрозам, но пять лет — это намного лучше, чем те сроки, что мы имеем сейчас», — заявил Ропер.

ВВС США применяли подход Century Series в 50-е и 60-е годы. Под этим названием известна серия истребителей-бомбардировщиков и перехватчиков (F-100 — F-106).

Истребители F-104 Starfighter, F-100 Super Sabre, F-102 Delta Dagger, F-101 Voodoo и F-105 Thunderchief (по часовой стрелке снизу) Источник изображения: afhra.af.mil

По словам Ропера, рабочее название перспективной серии самолётов — Digital Century Series. Вместо того, чтобы долго дорабатывать технологии для создания «изысканного истребителя», ВВС будут быстро строить лучший истребитель, который отрасль может собрать за пару лет, интегрируя все лучшие технологии, доступные уже сейчас. Достичь этого планируют путём объединения трёх промышленных технологий: гибкой разработки программного обеспечения, открытой архитектуры и цифровой инженерии.