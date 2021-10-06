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ТАСС

ОАЭ объявили о запуске программы по исследованию Венеры

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Венера
Венера.
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Запуск космического аппарата намечен на 2028 год

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили космическую программу по исследованию Венеры и пояса астероидов. Об этом написал в своем Twitter правитель эмирата Дубай, вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.


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"В рамках плана [по реализации] пятидесяти национальных проектов ОАЭ запустили новую космическую миссию по исследованию Венеры и семи астероидов Солнечной системы", - указал правитель Дубая. По его словам, программа также предусматривает посадку космического аппарата на один из астероидов.

Как отмечает газета National, на создание необходимого для миссии космического аппарата потребуется около семи лет, его запуск намечен на 2028 год.

В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", 9 февраля она вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного. В 2017 году ОАЭ объявили о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году. Кроме того, в 2022 году страна планирует запуск лунного модуля с целью исследования ранее не изученных районов естественного спутника Земли. Таким образом, ОАЭ могут стать четвертой в мире страной, которая развивает лунную программу.

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