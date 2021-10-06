Star (Турция): ход Турции и Азербайджана, который пугает мир

В Нахичевани стартуют совместные учения Азербайджана и Турции. В статье подчеркивается, что за активизировавшимися в последнее время маневрами на Кавказе с беспокойством следят как страны, поддерживающие Армению в регионе, так и на международной арене. Чем так турки и азербайджанцы «напугали» мир — в статье газеты Star.

На Кавказе Турция, Азербайджан и Грузия демонстрируют силу совместными военными учениями. Расширение совместной деятельности между Турцией и Азербайджаном дает сигнал о том, что Турция не оставит Азербайджан одного в его правом деле в рамках концепции "два государства - одна нация".

Турция вместе с Азербайджаном и Грузией проводит в Тбилиси учения "Вечность-21". А сегодня, 5 октября, в Нахичевани стартуют учения "Нерушимое братство-2021" при участии Азербайджана и Турции.

После учений "Три брата", которые проводились на азербайджанской территории Турцией, Азербайджаном и Пакистаном и имели большой резонанс в регионе, на Кавказе Турция, Азербайджан и Грузия демонстрируют силу своими совместными маневрами. Учения "Вечность-21" (Eternity-21) принимает Грузия - одна из стран шестисторонней платформы, к созданию которой призывает Турция для установления мира и стабильности на Кавказе. Учения, стартовавшие 1 октября в Тбилиси, продлятся до 9 октября. Маневры нацелены на совершенствование подготовки, сотрудничества, оперативной совместимости между армиями Турции, Азербайджана и Грузии, являются запланированными и проводятся на ежегодной основе. Маневры "Вечность", которые проводятся на Кавказе каждый год с 2000 года, основываются на сценарии операции по поддержанию мира, включая в том числе защиту нефтепровода между Азербайджаном и Грузией.

Мы - два государства, одна нация

А сегодня, 5 октября, стартуют учения "Нерушимое братство-2021" при участии армий Турции и Азербайджана. Учения будут проходить в Нахичевани, через которую пройдет коридор, соединяющий тюркский мир, после победы Азербайджана в Нагорном Карабахе, и завершатся 8 октября. Армии Турции и Азербайджана, которые до сих пор плечом к плечу ведут борьбу в Нагорном Карабахе, начиная от работ по разминированию и заканчивая поддержанием режима прекращения огня, нацелены в ходе учений на развитие дружбы, взаимодействия и координации между сухопутными войсками двух братских стран. Предполагается, что совместные учения и мероприятия по подготовке между вооруженными силами Азербайджана и Турции будут продолжаться и нарастать. Расширение совместной деятельности армий двух стран в то же время дает сигнал о том, что Турция будет и дальше поддерживать своих азербайджанских братьев в их правом деле в рамках концепции "два государства - одна нация".

Мир напуган

Как сообщает "Ени шафак" (Yeni Şafak), за активизацией совместных учений на Кавказе с беспокойством следят как в странах, поддерживающих Армению в регионе, так и на международной арене. Состоявшиеся в минувшем сентябре в Баку учения под названием "Три брата" при участии армий Турции, Азербайджана и Пакистана продемонстрировали сотрудничество между странами региона в установлении регионального мира и сильную волю к сохранению статус-кво, возникшего с победой Азербайджана в Карабахе.