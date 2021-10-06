ВМС США сняли с вооружения головной корабль прибрежной зоны LCS-1 "Фридом"

ЦАМТО, 5 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся на военно-морской базе Сан-Диего церемонии вывода из боевого состава флота головного корабля прибрежной зоны LCS-1 "Фридом".

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, число участников мероприятия было ограничено.

Корабль был построен на предприятии компании Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин). Закладка киля состоялась 2 июня 2005 года, спуск на воду – 23 сентября 2006 года. LCS-1 был передан ВМС США в сентябре 2008 года и принят на вооружение 8 ноября 2008 года. Таким образом, срок службы корабля составил всего 13 лет.

"Фридом" рассматривался как испытательная платформа и учебный корабль и использовался для разработки концепции эксплуатации и боевого применения данной серии, обучения личного состава и тестирования нового оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, боевые корабли прибрежной зоны задумывались командованием ВМС США как один из основных элементов противодействия асимметричным угрозам в XXI столетии. Они способны действовать в открытом море, однако адаптированы для выполнения боевых задач в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Корабли класса "Фридом", строящиеся Lockheed Martin, представляют собой стальное однокорпусное судно длиной 115,3 м. Корабли класса "Индепенденс" (Austal USA) являются алюминиевыми тримаранами длиной 127,8 м.

В 2020 году командование ВМС США приняло решение о необходимости вывода из боевого состава флота первых четырех построенных кораблей LCS: LCS-1 "Фридом", LCS-2 "Индепенденс", LCS-3 "Форт Уорт" и LCS-4 "Коронадо". Согласно комментарию командования, корабли данного класса стали менее важны в соперничестве великих держав. По этой причине средства, необходимые для модернизации этих судов, планируется направить на более актуальные проекты. По оценке, использовавшиеся в качестве опытовых судов корабли LCS требовали ремонта и модернизации общей стоимостью около 2,5 млрд. долл.

Церемония вывода из боевого состава флота корабля LCS-2 "Индепенденс", являющегося головным судном данного варианта, состоялась на военно-морской базе "Сан-Диего" 29 июля 2021 года.

Проект оборонного бюджета США на 2022 ф.г. предусматривает вывод из боевого состава флота, помимо указанных, еще двух кораблей LCS: (LCS-7) "Детройт" и (LCS-9) "Литт Рок".

После снятия "Фридом" с вооружения в боевом составе ВМС США остался 21 корабль LCS.