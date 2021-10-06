«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»

Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Обстановка на Южном Кавказе снова нестабильна. На границе с Ираном и Арменией Турция и Азербайджан начали новый этап учений «Нерушимое братство-2021». Иран, в свою очередь, проводит маневры на границе с Азербайджаном. Стороны обмениваются недружественными заявлениям и связывают их с итогами войны в Карабахе. "Газета.ru" разбиралась в причинах этой напряженности и в том, как она скажется на интересах Москвы.
«Покорители Хайбара» против «Братства-2021»
Первая годовщина второй Карабахской войны породила новые противоречия в Закавказье. Они проявились в начале сентября, когда Азербайджан стал препятствовать поставкам иранского топлива в Нагорный Карабах. Азербайджанцы останавливали грузовой транспорт из Ирана, который следовал в Степанакерт, и взимали плату за проезд с каждого водителя.
В ответ вооруженные силы Ирана объявили о проведении учений «Покорители Хайбара» на северо-западе страны. Важно отметить, что Тегеран впервые за 30 лет проводит крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил с громким заявлением. «Те, кто страдает от иллюзий, скоро получат пощечину. Страны региона не должны позволять иностранным армиям вмешиваться», - отметил он.
Иранская правительственная газета Vatan-e-Emrooz очень своеобразно уточнила официальную позицию государства: «Анкара и Баку знают, что в случае изменения границ иранские войска немедленно войдут на территорию Армении и ликвидируют сионистское восстание».
В Иране, очевидно, намекают на тесное военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля во время прошлогодней войны - в частности по беспилотникам. Хотя в Тель-Авиве ранее неоднократно подчеркивали, что это взаимодействие вовсе не означало принятие той или иной стороны конфликта, а объяснялось лишь коммерческими интересами.
- рассказал «Газете.Ru» историк и востоковед Иса Джавадов.
Азербайджан и его союзник Турция объявили о намерении провести совместные маневры в рамках очередного этапа «Нерушимого братства-2021» 5-8 октября на границе с Арменией и Ираном, в Нахичеванской Автономной Республике.
Вместе с тем стороны акцентировали внимание на том, что речь идет о «мероприятиях по разминированию и обучению на территориях, освобожденных от армянской оккупации». В Ереване, похоже, намек поняли. Во всяком случае, 4 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в Тегеран для переговоров с главой дипломатического ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Зангезурский коридор раздора
Вне зависимости от причин, побудивших Иран отстаивать свою позицию на дипломатическом и военном уровне трудно не заметить, что политика Тегерана заметно изменилась с приходом к власти президента Ибрахима Раиси летом 2021 года.
«Ситуация весьма тревожная, поскольку действия нового президента, скорее, неконструктивные и явно немиролюбивые. Практически не представляю себе, чтобы экс-президент Роухани использовал бы эскалацию для продвижения своих целей, как это делает Раиси», - считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Однако, по словам эксперта, Тегерану будет сложно изменить баланс сил в регионе.
«Возможность Баку влиять на ирано-армянскую торговлю путем перекрытия трассы Горис-Капан стало лишь триггером накапливающегося недовольства Ирана. В долгосрочной перспективе Иран опасается открытия Зангезурского коридора, который свяжет сухопутным путём Азербайджан и Турцию и сможет привлечь под разными предлогами азербайджанско-турецкое военное присутствие на границе Ирана и Армении», - уверен Джавадов.
Тем самым под удар будет поставлен транзит иранской продукции и энергоресурсов через Армению в другие регионы, а Кавказ станет еще одним местом, где Анкара овладеет рычагами давления на Иран, считает эксперт.
«Воинственная риторика Тегерана добавляет еще больше сложности в урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, который и без того наполнен внутренней динамикой. Но самое неприятное для Москвы в том, что такая риторика Тегерана дает Анкаре еще больше возможностей выступать в качестве покровителя Баку и, соответственно, получать еще больше поводов для наращивания своего влияния в Азербайджане», - подчеркнул Притчин.
Тем не менее позитивный исход для иранской стороны при военном сценарии едва ли просматривается, считает эксперт.
Вооружённые формирования Исламской Республики задействованы сейчас в Сирии и Ираке, существенные затраты приходятся на финансирование союзных группировок в Йемене и Ливане, а нестабильность в Афганистане является поводом удерживать войска и на этом направлении. Ещё один военный конфликт с участием Ирана только усугубит его международную изоляцию и ударит в очередной раз по благосостоянию населения.
Вместе с тем, ни Азербайджан, ни Турция также не заинтересованы в конфликте, хотя для демонстрации силы и стягивают войска к границам. Россию тоже устроил бы только баланс интересов в регионе, который исключает военный сценарий. Вероятно, этим и объясняется дипломатическая работа, которую проводит глава российского МИДа Сергей Лавров. 6 октября министр планирует провести переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном
Юрий Соколов