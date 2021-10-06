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ЦАМТО

Юрий Слюсарь посетил КнААЗ с рабочим визитом

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 5 октября. Генеральный директор ПАО "ОАК" (в составе ГК Ростех) и другие руководители корпорации посетили 5 октября с рабочим визитом Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, филиал АО "Компания "Сухой").

В ходе визита руководители ОАК посетили ключевые производственные подразделения, в числе которых механосборочные, механообрабатывающие, агрегатно-сборочные цеха и цех окончательной сборки самолетов.

Юрий Слюсарь провел совещание о ходе основных производственных программ завода, выполнении гособоронзаказа и продвижении программы модернизации и благоустройства предприятия.

"На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре сейчас лежит серьезная ответственность за производство новейшей авиатехники, поэтому мы вместе с коллективом и руководством предприятия должны оперативно решать все производственные вопросы, работать одной командой для выполнения возложенных на нас задач", – сказал глава ОАК Юрий Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
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Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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