Су-24 и Су-34 уничтожили скрытые объекты "противника" на Южном Урале

Самолеты-разведчики Су-24МР и истребителей-бомбардировщиков Су-34 разбомбили скрытые объекты "неприятеля" на авиаполигоне в Курганской области. Здесь, передает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие сдали "экзамен" по боевой подготовке за 2021 учебный год.

По легенде, экипажи Су-24МР провели разведку и, обнаружив цели, передали координаты группе истребителей-бомбардировщиков. Те, в свою очередь, нанесли последовательные удары осколочно-фугасными бомбами весом 270 килограмм по мишеням, которые имитировали скопление бронированной техники условного противника.

Как отмечают в ЦВО, летчики Су-34 применили авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия "Хибины". Он предназначен для защиты самолетов, а именно - для задержки их обнаружения как объектов атаки со стороны противника, для маскировки истинного объекта на фоне ложных и так далее. В ходе учений на курганском полигоне комплекс позволил вывести из строя средства радиолокационного обнаружения "неприятеля" и скрытно войти в район учебно-боевого применения авиабомб.

В контрольной проверке было задействовано более десяти крылатых машин и около ста военнослужащих.

Татьяна Воробьева