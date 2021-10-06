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Российская газета

Су-24 и Су-34 уничтожили скрытые объекты "противника" на Южном Урале

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Самолеты-разведчики Су-24МР и истребителей-бомбардировщиков Су-34 разбомбили скрытые объекты "неприятеля" на авиаполигоне в Курганской области. Здесь, передает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие сдали "экзамен" по боевой подготовке за 2021 учебный год.

По легенде, экипажи Су-24МР провели разведку и, обнаружив цели, передали координаты группе истребителей-бомбардировщиков. Те, в свою очередь, нанесли последовательные удары осколочно-фугасными бомбами весом 270 килограмм по мишеням, которые имитировали скопление бронированной техники условного противника.

Как отмечают в ЦВО, летчики Су-34 применили авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия "Хибины". Он предназначен для защиты самолетов, а именно - для задержки их обнаружения как объектов атаки со стороны противника, для маскировки истинного объекта на фоне ложных и так далее. В ходе учений на курганском полигоне комплекс позволил вывести из строя средства радиолокационного обнаружения "неприятеля" и скрытно войти в район учебно-боевого применения авиабомб.

В контрольной проверке было задействовано более десяти крылатых машин и около ста военнослужащих.


Татьяна Воробьева

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