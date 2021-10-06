Выбираем сейф: ответы на популярные вопросы

У многих людей возникает необходимость купить сейф для хранения материальных ценностей. Процесс выбора сопряжен со многими вопросами. На самые популярные из них мы подробно ответим в нашей статье.

Каким должен быть оружейный сейф?

Владельцам огнестрельного оружия обязательно нужно приобрести сейфы для ружей в Киеве, так как это предписано на законодательном уровне. Однако любой не подойдет. Необходимо, чтобы сейф соответствовал стандартам. Они следующие:

толщина стенок от 3 мм;

толщина дверей от 5 мм;

ригельная трехсторонняя система;

от 4-х ригелей, толщиной от 15 мм;

отделение для хранения боеприпасов.

Оружейные сейфы представлены в трех классах: A1, A2 и А3. Чем больше коллекция оружия, тем выше должен быть класс.

Какой выбрать сейф в офис?

Если необходимо купить сейф для документов в Киеве, то следует обращать внимание на его вместительность и внутреннюю оснащенность. Внутри сейф должен быть разделен на секции, это позволит удобно сортировать документы. Объем нужно брать с запасом, поскольку с годами количество документов компании с высокой вероятностью увеличится.

Что делать, если забыл комбинацию от электронного замка?

На этот случай в его функционале предусмотрена функция Master Lock. Она позволяет открыть дверь с помощью мастер-ключа и изменить кодовую комбинацию.

Какой замок самый удобный в использовании?

Самой простой и удобный в использовании сейф с ключевым замком. Чтобы открыть дверь, необходимо вставить ключ и провернуть его. Доступ к содержимому обеспечивается максимально быстро. Однако есть некоторые недостатки при использовании такого ключа – существует риск его потерять, или же его может кто-то украсть.

Новый вид замков — биометрический. Он открывается по биометрическим параметрам владельца, как например отпечаток пальца. Стоит он дорого, зато уровень защиты ценностей максимальный.

Как правильно устанавливать сейф?

Установка может выполняться разными способами, все зависит от типа сейфа. Например, оружейный сейф, купить который можно по ссылке https://dik.com.ua/katalog/sejfy/seyfy-oruzheynye/, монтируется анкерными болтами к полу. После монтажа его невозможно сдвинуть с места.

Есть встраиваемые сейфы. Они монтируются в углубление в стене. Однако оборудование места под сейф должно осуществляться еще на этапе ремонта в помещении, что нужно обязательно учитывать.

Есть также сейфы, которые можно перемещать. Однако это не самый лучший вариант в плане безопасности. Использовать их рекомендуется только в охраняемых помещениях. Иначе ими смогут легко завладеть злоумышленники.

Можно ли застраховать сейф?

Учитывая, что сейф является главной целью злоумышленников, многие владельцы хотят застраховать его. Однако данную услугу предоставляют далеко не все страховые компании Украины.

Может ли сейф одновременно быть взламостойким и огнестойким?

В некоторых моделях совмещены функции защиты от взлома и огня. Такие сейфы обеспечивают максимальную защиту ценностей. Им не страшны ни взлом, ни пламя.