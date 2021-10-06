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Известия.ru

В NASA назвали безупречным пуск «Союза МС-19» с киноэкипажем

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Запуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», совершенный 5 октября с космодрома Байконур, был безупречным. Об этом сообщили в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне.

«Это был безупречный взлет, все прошло штатно», — приводит ТАСС слова специалистов.

Старт состоялся в 11:55 мск. По громкой связи было объявлено об отделении корабля от третьей ступени «Союз-2.1а».

На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбите они собираются снять художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

В 15:12 мск корабль должен причалить к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Планируется, что открытие люков и переход экипажа на борт станции произойдут в 17:05.

Ожидается, что киноэкипаж вернется на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».


Ранее, 27 августа, Пересильд опубликовала пост в Instagram о своей подготовке к первым в истории российского кино съемкам в космосе. Она поделилась своими снимками в скафандре и в униформе.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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