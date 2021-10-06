Великобритания ввела в строй второй авианосец

Королевский флот теперь имеет два боеготовых корабля типа Queen Elizabeth. Вчера, 4 октября, пресс-служба ВМС Великобритании объявила о завершении испытаний авианосца HMS Prince of Wales и присвоения ему статуса боевой готовности.

Решение было принято после завершения масштабных двухнедельных учений у побережья Шотландии. Авианосец возглавил британскую группу кораблей в рамках манёвров Joint Warrior.

Авианосец HMS Prince of Wales и его командир кэптэн Стив Хайэм Источник изображения: royalnavy.mod.uk

«Мы захватывающе преодолели последнее препятствие и теперь являемся полноценным ударным авианосцем, готовым к операциям по всему миру за 30 дней», — рассказал командир HMS Prince of Wales кэптэн Стив Хайэм.

HMS Prince of Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «Принца» состоит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец может нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло насчитывает 12 F-35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль может вмещать до 1600 человек.

Британские авианосцы не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле американских кораблей типа Gerald R. Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.