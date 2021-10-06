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WarSpot

Великобритания ввела в строй второй авианосец

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Королевский флот теперь имеет два боеготовых корабля типа Queen Elizabeth. Вчера, 4 октября, пресс-служба ВМС Великобритании объявила о завершении испытаний авианосца HMS Prince of Wales и присвоения ему статуса боевой готовности.

Решение было принято после завершения масштабных двухнедельных учений у побережья Шотландии. Авианосец возглавил британскую группу кораблей в рамках манёвров Joint Warrior.

Авианосец HMS Prince of Wales и его командир кэптэн Стив Хайэм

Источник изображения: royalnavy.mod.uk

«Мы захватывающе преодолели последнее препятствие и теперь являемся полноценным ударным авианосцем, готовым к операциям по всему миру за 30 дней», — рассказал командир HMS Prince of Wales кэптэн Стив Хайэм.

HMS Prince of Wales — второй корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «Принца» состоит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того, авианосец может нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло насчитывает 12 F-35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль может вмещать до 1600 человек.

Британские авианосцы не имеют атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле американских кораблей типа Gerald R. Ford. Длина кораблей типа Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабли могут развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
AW-101
EH-101
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Военные учения
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3 комментария
№1
06.10.2021 11:45
Зачем  убогой  Англии авианосцы? Она  уже  не  владычицы  морей и сама  еле жива. Если  помочь амерсам, так у  них  полно авианосцев. Сами  они только  пиратов  попугают и то не  факт  что найдут
0
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№2
06.10.2021 11:46
Зачем  убогой  Англии авианосцы? Она  уже  не  владычицы  морей и сама  еле жива. Если  помочь амерсам, так у  них  полно авианосцев. Сами  они только  пиратов  попугают и то не  факт  что найдут
0
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№3
06.10.2021 12:22
В Ливии были европейские авианосцы, даже итальянский, а вот английского не было...
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