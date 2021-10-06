В рамках проведения выставки USCE 2021 в Белграде были объявлены планы по модернизации ВС Сербии

ЦАМТО, 5 октября. В рамках проведения выставки USCE 2021 в Белграде были обсуждены текущие программы перевооружения, а также планы по технической модернизации Вооруженных сил Сербии.

Как сообщает польский ресурс Altair.com.pl, в дискуссии по этой теме приняли участие президент Александр Вучич, министр обороны Небойша Стефанович и заместитель министра обороны по материальным ресурсам Ненад Милорадович.

Как было заявлено, до конца текущего года в войска будет поставлена первая партия недавно заказанных в России ПТУР "Корнет" с дальностью стрельбы 8 км. Покупке предшествовали августовские полевые испытания. Н.Милорадович добавил, что Россия предложила привлекательную цену на пусковые установки и ракеты, которые будут использоваться на легких машинах спецназа и пехотных подразделений.

Также будут усилены войска ВВС и ПВО. Продолжается процесс приобретения 70-мм управляемых ракет Thales FZ275 для вертолетов H-145M. Ведутся переговоры с Францией о закупке большего количества винтокрылых машин этого типа. Сербия также ведет переговоры о покупке зенитных ракет "Мистраль-3", которые будут интегрированы с зенитными ракетными системами PASARS 6x6. Противовоздушная оборона также будет усилена дополнительными системами "Панцирь-С1М".

Касаясь сегмента беспилотных летательных аппаратов, президент А.Вучич объявил о планах приобретения китайских БЛА класса MALE CH-95. Отвечая на вопрос о закупке дополнительных ударных вертолетов Ми-35, президент заявил, что еще не принято решение о том, как этот проект будет реализовываться. По сообщениям белградских СМИ, Сербия планирует усилить парк из четырех имеющихся Ми-35М либо за счет закупки новых Ми-35М в России, либо приобретения 11 бывших в эксплуатации Ми-35П на Кипре.

Относительно стрелкового вооружения Н.Милорадович объявил, что испытания противотанкового ружья Zastava Arms M12 Crno Koplje (Черное копье) калибра 12,7x108 мм и 12,7x99 мм все еще продолжаются. Также ведутся работы над новыми прозрачными магазинами для винтовок Zastava M19 Modularna Automatska Puska 6,5x39 и 7,62x39 мм.

На выставке USCE 2021, в числе прочих типов ВиВТ, была продемонстрирована военная техника, которая еще только проходит испытания или недавно поступила на вооружение ВС Сербии. В частности, на выставке были представлены шесть колесных самоходных гаубиц Nora-B52 M15 155мм/52 8x8, шесть бронемашин Lazar III 8x8, 15 бронемашин BOV M16 Milos, три системы ПВО PASARS и три 128-мм РСЗО M-77 Digitalni Oganj.

На выставке состоялась презентация некоторых вариантов модернизации ВиВТ местной промышленностью. Одним из них была зенитная ракета RLN-S10 на базе ракеты 9М37 с новым твердотопливным двигателем. Это позволило увеличить дальность до более чем 10 км. Вторым прототипом была система 9K38 "Игла", взаимодействующая с новой оптоэлектроникой и модернизированной РЛС M85 Irafa. Также был продемонстрирован опытный образец 128-мм неуправляемой ракетной установки L128-04L для вертолетов Ми-17В-5.

Vojnotehnicki Institut продемонстрировал систему противодействия БЛА, работающую в трех частотных диапазонах WiFi 2,4/5,8 ГГц и GNSS 1164-1300/1559-1610 МГц. В рамках выставки была представлена первая сербская система барражирующих боеприпасов Gavran 145 с дальностью действия до 150 км (50 км в режиме барражирующих боеприпасов).

Выставка USCE 2021 состоялась в преддверии салона Partner International Defense Fair, который пройдет в Белграде в период с 11 по 14 октября. На этом салоне также будут продемонстрированы достижения сербской оборонной промышленности, в том числе БМП Lazanski 8x8 с 30-мм пушкой; машина с 18 комплектами барражирующих боеприпасов Gavran 145; более крупные и тяжелые БЛА, разработанные на базе БЛА Mali Milos; противотанковые ракеты и 20-мм противотанковое ружье разработки Yugoimport SDPR.