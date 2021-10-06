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Как и в 1966 году Франция снова подумывает выйти из НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Призыв целого ряда французских политиков о выходе страны из НАТО - это не пустой звук.

Он приобретает все новых сторонников, которые не согласны с действиями Соединенных Штатов и хотят независимости от них. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Сегодня, несмотря на то, что требование о выходе из НАТО выдвигается главным образом суверенистами всех мастей — от депутата Национального собрания страны от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, его коллеги-парламентария — лидера консервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен до журналиста правых убеждений Эрика Земмура, — все они едины во мнении по поводу неэффективности альянса, указывает издание.

«Стоит вспомнить слова президента Эммануэля Макрона в октябре 2019 года о том, что «НАТО находится в состоянии смерти мозга». А недавнее фиаско с выводом американских войск из Афганистана и унижение Франции в связи с отменой контракта на закупку наших подводных лодок Австралией под давлением США только усугубили ситуацию», — отмечает газета.

Группа экспертов, включая бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, работает над этим вопросом с прошлого года.

«Вывод Франции из объединенного командования НАТО позволит нам восстановить суверенитет и независимость, в частности, на основе французских сил ядерного сдерживания, единственных в Европе. Лидерство Николя Саркози (президент с 2007 по 2012 год) на международной арене сделало Францию уважаемым партнером. А вот его преемники ослабили Францию и ее влияние, и нас больше не уважают. НАТО была создана в контексте холодной войны против врага, которого больше не существует. Инстинктивно альянс принимает Россию, которая уже давно не СССР, за врага, в то время как это не так», — считает депутат от партии «Республиканцы» Эрик Чьотти.

По его словам, цитирует издание Eadaily, «интервенция в Мали доказала, что Франция была одинока, несмотря на союзы, а поражение в Афганистане доказало, что НАТО устарела».

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