Пентагон кинули на 50 миллионов долларов

Оборонному подрядчику предъявлены обвинения в даче взятки наличными и обмане ВМС по меньшей мере на $ 50 млн в ходе выполнения обязательств по обслуживанию американских судов в иностранных портах.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на обнародованные судебные протоколы.

Министерство юстиции пытается экстрадировать подрядчика: исполнительного директора компании Multinational Logistics Services (MLS) Фрэнка Рафарачи — с Мальты, где он был арестован на прошлой неделе после того, как был объявлен в международный розыск.

Начиная с 2010 года Военно-морской флот США и федеральные агентства заключили с MLS контракты на сумму около $ 1,3 млрд на пополнение запасов и дозаправку военных кораблей США на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах.

Согласно ордеру на арест, выданному на прошлой неделе в окружном суде США в Вашингтоне, Рафарачи и MLS обманули Военно-морской флот по меньшей мере на $ 50 млн, завышая счета за портовые услуги в период с 2011-го по 2018 год.

В одном случае, как показали судебные документы, когда авианосец USS Carl Vinson находился в Бахрейне в январе 2015 года, MLS выставила флоту счёт на сумму более 231 тыс. долларов на оплату «портовых сборов», хотя портовое управление Манамы выставило счёт на сумму всего 12686 долларов.