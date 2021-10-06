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Военно-промышленный курьер

Пентагон кинули на 50 миллионов долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонному подрядчику предъявлены обвинения в даче взятки наличными и обмане ВМС по меньшей мере на $ 50 млн в ходе выполнения обязательств по обслуживанию американских судов в иностранных портах.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на обнародованные судебные протоколы.

Министерство юстиции пытается экстрадировать подрядчика: исполнительного директора компании Multinational Logistics Services (MLS) Фрэнка Рафарачи — с Мальты, где он был арестован на прошлой неделе после того, как был объявлен в международный розыск.

Начиная с 2010 года Военно-морской флот США и федеральные агентства заключили с MLS контракты на сумму около $ 1,3 млрд на пополнение запасов и дозаправку военных кораблей США на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах.

Согласно ордеру на арест, выданному на прошлой неделе в окружном суде США в Вашингтоне, Рафарачи и MLS обманули Военно-морской флот по меньшей мере на $ 50 млн, завышая счета за портовые услуги в период с 2011-го по 2018 год. 

В одном случае, как показали судебные документы, когда авианосец USS Carl Vinson находился в Бахрейне в январе 2015 года, MLS выставила флоту счёт на сумму более 231 тыс. долларов на оплату «портовых сборов», хотя портовое управление Манамы выставило счёт на сумму всего 12686 долларов.

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Страны
Бахрейн
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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