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РИА Новости

В России завершились испытания "Циркона" с подлодки, ракета подтвердила все характеристики

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании.

"Четвертого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - сказал Моисеев.

По его словам, "с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики".

Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях. "Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - заявил Шойгу, выслушав доклад Моисеева.

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Страны
Россия
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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