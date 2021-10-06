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ЦАМТО

Компания Pilatus завершила сборку первого самолета PC-24 для ВВС Катара

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Бизнес-джет PC-24
Бизнес-джет PC-24.
Источник изображения: informationsierra.blogspot.com

ЦАМТО, 5 октября. Как сообщил ресурс Flightglobal.com, на предприятии компании Pilatus Aircraft Ltd в Штансе (Швейцария) завершена сборка первого легкого реактивного самолета PC-24, предназначенного для ВВС Катара.

Сфотографированный 29 сентября двухдвигательный реактивный самолет в маркировке ВВС Катара имеет регистрационный номер QA397. Судя по закрепленному на фюзеляже информационному листу компании, самолету присвоен серийный номер "247".

Компания Pilatus объявила о подписании с ВВС Катара контракта на поставку двух самолетов PC-24 в опубликованном в апреле 2021 года "Отчете о результатах деятельности за 2020 год". Контракт был заключен в ноябре прошлого года. Как указано, самолеты будут использоваться для обучения пилотов и перевозки VIP-персон.

Согласно данным издания, первый самолет будет поставлен ВВС Катара в марте 2022 года, второй – через три месяца.

Катар станет третьим военным заказчиком PC-24. Ранее ВС Ботсваны и ВВС Швейцарии приобрели самолеты для обеспечения перевозок VIP-персон.

Компания Pilatus, которая ранее поставила ВВС Катара 24 учебно-тренировочных самолета PC-21, в рамках программы приобретения PC-24 также предоставит пятилетний пакет поддержки.

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Страны
Ботсвана
Катар
Швейцария
Продукция
PC-21
Компании
Pilatus Aircraft
Проекты
2020-й год
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