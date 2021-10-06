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Российская газета

MW: "Циркон" значительно увеличит огневую мощь ВМФ России

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Источник изображения: rg.ru

В России впервые произвели запуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" из подводного положения с атомного подводного крейсера "Северодвинск". Ракета успешно поразила цель в Баренцевом море. Как пишет Military Watch, с такими ракетами ВМФ РФ значительно увеличит огневую мощь своих кораблей.


В статье отмечают уникальность крылатой ракеты. Она отличается маневренностью, скоростью около 9 Махов и большой дальностью более 1000 километров. У "Циркона" больше преимуществ, чем у ракеты "Калибр", которая уже имела гораздо более современную и универсальную конструкцию, чем известные западные конкуренты.

Military Watch отмечает, что "Циркон" можно использовать практически на любом российском корабле - от небольших корветов до атомных подводных лодок и крейсеров. В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся две подводные лодки класса "Ясень", еще семь - в стадии строительства или ходовых испытаний. Размещение на них "Циркона" значительно увеличивает огневую мощь ВМФ России, позволяет поражать противника с большего расстояния и с гораздо более высоким шансом уклониться от передовых средств ПВО.

В статье отмечается, что корабль, который в состоянии развернуть 32-40 ракет "Циркон", способных уничтожать даже очень большие военные корабли одним удачным попаданием из-за своей огромной скорости, может дважды вывести из строя авианосную ударную группу. Хотя "Циркон" очень дорог, в перспективе он может серьезно расширить возможности российских подлодок, особенно в открытом о


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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