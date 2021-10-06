Гиперзвук из-под воды

Россия расширяет список носителей гиперзвукового оружия. Вчера, 4 октября, пресс-служба Минобороны РФ на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео пуска ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

«Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск»

Создание ракет «Циркон» завершилось в 2016 году. Разработкой и производством ударного корабельного комплекса, вооружённого ракетами «Циркон», занимается военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Поскольку гиперзвуковые ракеты являются перспективной разработкой, информация о них засекречена.

По неподтверждённым данным, «Циркон» является гиперзвуковым вариантом сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» — совместной российско-индийской разработки на базе ракеты П-800 «Оникс». Первая информация о появлении гиперзвуковых ракет на вооружении ВМФ РФ появилась ещё в октябре 2014 года.