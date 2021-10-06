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ЦАМТО

На АО "Адмиралтейские верфи" подписан акт приемки большой подводной лодки "Магадан"

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«Магадан» выходит на испытания
«Магадан» выходит на испытания.
Источник изображения: admship.ru

ЦАМТО, 5 октября. На АО "Адмиралтейские верфи" прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан".

"Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой, 91%, степени готовности.

Контракт на строительство серии был подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок. Сегодня строительство серии идет активными темпами и приближается к завершению.

Пятый и шестой подводные корабли серии "Можайск" и "Якутск", были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.

В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ в ноябре 2019 года.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения – 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью – 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов – 7500 миль; надводное водоизмещение – 2350 куб.м; количество торпедных аппаратов – 6; скорость подводного хода – 18 узлов; экипаж – 52 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Адмиралтейские верфи".

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