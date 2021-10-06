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ЦАМТО

Последняя партия A-29 "Супер Тукано" прибыла в Нигерию

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Источник изображения: Фото: media.defense.gov

ЦАМТО, 5 октября. Последняя партия из шести легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" 29 сентября прибыла на авиабазу ВВС Нигерии в Кано, совершив перелет из США.

Как сообщает Defenceweb.co.za, шесть самолетов A-29 под управлением американских пилотов вылетели с базы ВВС США "Муди" 15 сентября и должны были прибыть в Нигерию к 24 сентября, но из-за плохой погоды в Исландии перелет затянулся. Во время перелета группу сопровождал предоставленный компанией Sierra Nevada Corporation самолет поддержки Dornier 328.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", вооружения, сопутствующего оборудования и услуг стоимостью до 593 млн. долл.

В декабре 2018 года командование ВВС США подписало со Sierra Nevada Corporation и Embraer Defense & Security контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 самолетов A-29 (EMB-314) "Супер Тукано" для ВВС Нигерии. Стоимость продажи составила 329,076 млн. долл. Максимальная стоимость соглашения была согласована в размере 344,727 млн. долл. с учетом поставки 6 инфракрасных систем переднего обзора.

Первая партия из 6 самолетов A-29 "Супер Тукано", вылетевших 14 июля из США, прибыла на авиабазу в Кано (на севере Нигерии) 22 июля 2021 года. Церемония принятия самолетов на вооружение состоялась 31 августа в международном аэропорту "Намди Изекиве" в Абудже.

A-29 (EMB-314) "Супер Тукано" может применяться для основной и повышенной летной подготовки, непосредственной авиационной поддержки, разведки, борьбы с партизанскими формированиями. Самолет был выбран ВВС 15 стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
США
Продукция
EMB-314
Компании
Dornier
Embraer
SNC
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