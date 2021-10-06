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ЦАМТО

На "Северной верфи" начаты швартовные испытания корвета "Ретивый"

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Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 5 октября. В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Северная верфь" начаты швартовные испытания корвета проекта 20380 "Ретивый".

В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизель-генераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета "Ретивый".

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу и далее тесно взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией и с предприятием "Северная верфь" по вопросам соблюдения графика испытаний корвета "Ретивый".

Экипаж корвета "Ретивый" прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-морского флота по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
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