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Известия.ru

Замглавы Минобороны Картаполов уволен с военной службы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Государственную думу. Об этом 5 октября сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Картаполов прошел в нижнюю палату парламента от партии «Единая Россия». На посту замминистра он возглавлял Главное военно-политическое управление Вооруженных сил и курировал патриотическое движение «Юнармия».

Также с военной службы уволен начальник штаба ВМФ адмирал Александр Витко. В сентябре ему исполнилось 60 лет.

Ранее, 4 октября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации региона сообщили, что Сипягин решил принять мандат депутата. Его место временно займет депутат Александр Авдеев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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