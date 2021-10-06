Le Figaro (Франция): стоит ли Франции выйти из объединенного командования НАТО?

С тех пор, как президент Шарль де Голль вывел на время Францию из военной структуры НАТО в 1960-е годы, идея о независимом от США внешнеполитическом курсе в стране нет-нет, да и всплывала. В 1990-е было принято решение вернуться в НАТО стопроцентно: тогда этот блок казался победителем. И вот — новые сомнения. Причина в том, что НАТО ссорится с РФ, плюс провал в Афганистане.

Призыв французских суверенистов, таких как Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, к выводу Франции из НАТО, — это не пустой звук! И сейчас он приобретает все новых сторонников, которые не согласны с действиями США.

Призыв французских суверенистов, таких как Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, к выводу Франции из НАТО, - это не пустой звук! И сейчас он приобретает все новых сторонников, которые не согласны с действиями США.

В течение сорока трех лет, с 1966 по 2009 год, Франция не входила в объединенное командование НАТО, оставаясь при этом членом альянса. Решение об ее выходе было принято генералом де Голлем, который, в частности, выступал против того, чтобы французское ядерное сдерживание контролировалось американцами, бесспорными хозяевами альянса. А ее возвращением в НАТО мы обязаны Николя Саркози. Поскольку Франция участвовала во всех военных операциях НАТО с 1995 года, Саркози считал необходимым, чтобы она присутствовала в органах, принимающих соответствующие решения. В то время Социалистическая партия Франции направила своих самых выдающихся представителей в Национальное собрание для того, чтобы выступить против его намерения. Социалисты Лионель Жоспен и Лоран Фабиус заявили в один голос, что это приведет к зависимости от США.

Сегодня, несмотря на то, что требование о выходе из НАТО выдвигается главным образом суверенистами всех мастей, все они едины во мнении по поводу неэффективности альянса. Стоит вспомнить слова Эммануэля Макрона в октябре 2019 года о том, что "НАТО находится в состоянии смерти мозга". В то время Турция, член альянса, возглавила военное наступление против наших курдских союзников в Сирии. Недавнее фиаско вывода американских войск из Афганистана и унижение в связи с отменой контракта на закупку наших подводных лодок Австралией под давлением США только усугубили ситуацию.

Но что же делать? Группа экспертов, включая бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, работает над этим вопросом с прошлого года. И постоянно сталкивается с одной и той же реальностью: несомненно, именно США являются главным финансовым и военным донором НАТО.

Мнение Эрика Чьотти, депутата от партии "Республиканцы":

Вывод Франции из объединенного командования НАТО позволит нам восстановить суверенитет и независимость, в частности, на основе французских сил ядерного сдерживания, единственных в Европе.

Лидерство Николя Саркози на международной арене сделало Францию уважаемым партнером. А вот его преемники ослабили Францию и ее влияние, и нас больше не уважают.

НАТО была создана в контексте холодной войны против врага, которого больше не существует. Инстинктивно альянс принимает Россию (которая уже не СССР) за врага, в то время как это уже не так. Зато, мы сосуществуем с исламистской Турцией!

Интервенция в Мали доказала, что Франция была одинока, несмотря на союзы, а поражение в Афганистане доказало, что НАТО сегодня устарела. Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль.

Мнение Эрве Морена, бывшего министра обороны:

Наше присутствие в объединенном командовании НАТО ничуть не мешает нашей независимости. Решения там принимаются только единогласно. Если Франция говорит "нет", предложение отклоняется.

Если бы мы вышли из НАТО, мы были бы полностью изолированы. Мы являемся средней державой, чья звезда, увы, меркнет с каждым днем все больше. Для тех европейцев, которые выступают против европейской обороны, НАТО является органом, обеспечивающим их безопасность.

За последние 20 лет мы принимали участие во всех военных операциях НАТО. И в конечном итоге мы остаемся в альянсе, так как мы участвуем в планировании и обсуждениях относительно задействования наших военных. Иначе зачем это все?

Прежде чем ставить под сомнение действия США в Афганистане, давайте вспомним, что мы первыми оставили его в 2013 году. Американцы постоянно просили нас усилить наше присутствие в стране, но многие европейцы создавали оперативные резервы, чтобы избежать отправки своих войск.

Жюдит Вентроб (Judith Waintraub)