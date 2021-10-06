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РИА Новости

Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку "Варшавянка" для ТОФ

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3.
Источник изображения: © Александр Гальперин

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

В конце августа верфь сообщала о завершении госиспытаний подлодки.

"На АО "Адмиралтейские верфи" прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан", - говорится в сообщении.

Первая подлодка серии из шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года.

"Магадан" заложили 1 ноября 2019 года. Сейчас идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия на четвертой субмарине "Уфа". Пятый и шестой подводные корабли серии "Можайск" и "Якутск", были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.

Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системы, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.

Варшавянки обладают автономностью плавания 45 суток, и могут погружаться на глубину до 300 метров. Их дальность плавания составляет до 7,5 тысяч миль. Надводное водоизмещение подлодок - 2350 тонн. Скорость подводного хода оснащенных шестью торпедными аппаратами подлодок составляет 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

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С-75
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