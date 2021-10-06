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Российская газета

Как и в какие цвета красят российские боевые самолеты

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Источник изображения: Андрей Катаев/РИА Новости

Окраску самолетов можно условно разделить на "ливрею" и "камуфляж". И если первый вид больше относится к гражданским воздушным судам, то второй - важный элемент снижения заметности боевой машины.

О том, как и по каким принципам окрашивают военные самолеты, рассказали в госкорпорации "Ростех". Гражданская "ливрея" воздушного судна - это не только защита от атмосферного воздействия, но и средство идентификации борта в аэропорту. "Ливрею" часто имеют боевые машины, на которых выступают пилотажные группы: не секрет, что эффектная окраска повышает зрелищность авиашоу.

Боевой камуфляж имеет важное практическое значение. Схема окраски самолета - это документ, разрабатываемый в конструкторском бюро. Есть два основных типа нанесения цвета: однотонная окраска и деформирующая.

Задача первой - снизить заметность самолета на типовом фоне. Например, на фоне водной поверхности гораздо менее выделяются истребители свинцового цвета Су-30СМ.

Деформирующая окраска помогает снизить заметность истребителя на переменных фонах. Например, Су-57 имеет "пиксельный" камуфляж: пятна расположены не в случайном порядке, на разном расстоянии от самолета они образуют визуальные группы и "ломают" контуры самолета. Аналогичную "цифровую" окраску имеет и новейший Checkmate.

Перед покраской всю поверхность самолета очищают мыльным составом и растворителями. Снизу и сбоку корпус красят установками безвоздушного распыления, сверху - краскораспылителем.

В обязательном порядке на самолет через специальные трафареты наносится бортовая информация и опознавательные знаки. Вся работа занимает несколько суток.

Сейчас для окраски боевых машин все чащи применяются отечественные эмали. Перспективные системы покрытий отличаются дополнительными свойствами. Например, радиопоглощающими или теплозащитными.


Майя Бирюкова

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