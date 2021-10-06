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Российская газета

Завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина

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Источник изображения: Ренат Закиев/РГ

Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина прошли успешно. После документального оформления итогов тестирования будет решаться вопрос о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение.

Новая винтовка, разрабатываемая в рамках проекта "Жнец", относится к новому поколению стрелкового оружия. Разработка должна обеспечить поражение одиночных целей первым выстрелом на расстоянии до одного километра.

Как сообщает РИА Новости, новая винтовка Чукавина должна прийти на смену разработанной в 60-е годы винтовке конструктора Евгения Драгунова - СВД.

Винтовка от концерна Калашников выполнена по компоновочной схеме - почти вся нагрузка приходится на верхнюю стальную часть. Для винтовки разработаны два патрона - отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 мм R и натовский патрон 7,62 на 51мм. Вес оружия - 4,6 килограмма.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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