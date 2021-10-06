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Российская газета

Акт приемки подводной лодки "Магадан" подписали в Петербурге

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Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Государственная комиссия подписала приемный акт большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан". Она отправится служить на Тихоокеанский флот.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи". "Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3. Она заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой, 91-процентной степени готовности.

Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" передали ВМФ РФ в ноябре 2019 года, второй - "Волхов" вошел в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. На четвертой подводной лодке "Уфа" формируют легкий корпус, ведут трубомонтажные и электромонтажные работы, устанавливают акустическое покрытие. Заложили пятую и шестую субмарины.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют более высокую боевую эффективность. Они сочетают акустическую скрытность и дальность обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.

Автономность плавания этих подлодок - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Несут шесть торпедных аппаратов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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