Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на июль 2022 года

Станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле, российско-европейская миссия "Экзомарс" - в сентябре следующего года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

"В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну ("Луна-25"). <...> Ну а сентябрь - это у нас "Экзомарс", девятимесячная миссия на Марс", - сказал Рогозин.

Как пояснил глава Роскосмоса ТАСС, пуск запланирован на май-июль. "Июль предпочтительнее по энергетике. Это не перенос, а выбор оптимального времени", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили о переносе запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Как сообщил глава Роскосмоса, пусковое окно открывается в мае и завершается в октябре.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27"- в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Старт второй половины миссии "Экзомарс" изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы "Казачок" был перенесен на 2020 и 2022 годы. Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.