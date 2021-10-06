Рогозин назвал сроки запуска станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года. Об этом 5 октября сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Также он назвал сроки запуска российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022» на Марс для поиска доказательств существования жизни на планете в прошлом и настоящем.

«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25». — Ред). <...> Ну а сентябрь — это у нас «ЭкзоМарс», девятимесячная миссия на Марс», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Изначально планировалось, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный состоится в октябре 2021 года. Однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда отмечалось, что результаты завершенных на текущий момент испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

В пресс-службе госкорпорации отмечали, что проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей. Нижняя часть — посадочное устройство, представляющее собой конструктив с посадочными «лапами», — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Кроме того, в настоящий момент Европейское космическое агентство и «Роскосмос» совместно работают над проектом «ЭкзоМарс-2022» по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.