Войти
Известия.ru

Рогозин назвал сроки запуска станции «Луна-25»

505
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года. Об этом 5 октября сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Также он назвал сроки запуска российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022» на Марс для поиска доказательств существования жизни на планете в прошлом и настоящем.

«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25». — Ред). <...> Ну а сентябрь — это у нас «ЭкзоМарс», девятимесячная миссия на Марс», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Изначально планировалось, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный состоится в октябре 2021 года. Однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда отмечалось, что результаты завершенных на текущий момент испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

В пресс-службе госкорпорации отмечали, что проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.


Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей. Нижняя часть — посадочное устройство, представляющее собой конструктив с посадочными «лапами», — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Кроме того, в настоящий момент Европейское космическое агентство и «Роскосмос» совместно работают над проектом «ЭкзоМарс-2022» по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
РС-20
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Марс
Похожие новости
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
09.12.2015
«Восточный»: в 2016 году Путин хочет открыть новый космодром (Die Welt, Германия)
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
14.04.2014
Русский космос
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 11:46
  • 2
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 11:23
  • 7
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 10:36
  • 71
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 09:58
  • 170
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 09:11
  • 6
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 06:11
  • 288
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение