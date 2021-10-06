Хотим мира

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Курганмашзавод
В цеху Курганмашзавода.
Источник изображения: Александр Алпаткин / РГ

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, как скажется новый военный бюджет РФ на программах гособоронзаказа

Проект федерального бюджета на 2022 год предусматривает выделение более 3,5 млрд рублей на оборону, что составляет около 2,6% прогнозируемого ВВП страны. Это больше планируемых расходов на экономику. В последние два года ситуация была обратная. К примеру, в 2020-м на военные нужды было направлено 3,4 трлн, а на экономику — 3,6.

Много это или мало — 3,5 млрд рублей на оборону? И какие программы вооружения будут иметь приоритет на развитие в новом подросшем оборонном бюджете?

По военным расходам в абсолютных показателях Россия стабильно входит в первую десятку стран мира. Что касается относительной доли оборонного бюджета в ВВП страны, то и здесь у РФ неплохие показатели на фоне других государств. У большинства членов НАТО установлен норматив в 2% от ВВП, и не все до него доходят. Правда, у США военные расходы превышают 3%, у Саудовской Аравии составляют порядка 10%, у Японии около одного процента, и они собираются увеличивать.

Размер выделяемых на оборону ассигнований означает неплохую поддержку предприятий военно-промышленного комплекса. Ведь еще в начале 2010-х годов говорилось о том, что после 2020 года оборонные расходы будут снижаться. Предполагалось, что гособоронзаказ начнет сокращаться, поэтому предприятиям предлагали активно заниматься экспортом, расширять гражданское направление. Но пока мы видим, что какого-то обвального снижения расходов на закупку вооружений не происходит.

Традиционно около 40% военного бюджета занимают расходы на гособоронзаказ. Конкретных цифр мы не знаем, но можно предположить, что если весь бюджет вырос, то, соответственно, и эта часть стала больше, она должна составить примерно 1,5 трлн рублей.

В структуре гособоронзаказа примерно 15% обычно занимают расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Если предположить, что выросла общая сумма гособоронзаказа и если доля НИОКР в нем не изменилась, то можно сделать вывод, что на разработки новых систем вооружений будет направлено больше средств.

Как скажется повышение оборонного бюджета на конкретных программах перевооружения? Дело в том, что все контракты заключаются на довольно длительные периоды. Соответственно, следует ожидать, что в 2022 году продолжится выполнение уже существующих заказов.

Большинство программ, которые сейчас реализуются, будут продолжаться и в следующем году. Какого-то резкого увеличения закупок, скорее всего, не будет. Рост военного бюджета в большей степени привносит стабильность в график поставок. И, что немаловажно, увеличение ассигнований купирует риски, связанные с повышением стоимости производства: у нас, как известно, сильно выросли цены на металлы и прочие материалы. Возможно, рост финансирования гособоронзаказа покроет издержки производителей.

В авиации самым дорогостоящим проектом, вероятно, будет закупка модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Кроме того, продолжится реализация контрактов на закупку серийных истребителей пятого поколения Су-57 и фронтового бомбардировщика Су-34М. Не прекратятся и поставки вертолетов Ка-52 и Ми-28НМ, транспортных вертолетов, а также проектирование перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА.

В ВМФ самыми дорогостоящими остаются программы строительства многоцелевых подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» и стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А». Кроме того, продолжится программа строительства фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», новых корветов и многочисленных вспомогательных судов.

Войска ПВО ожидают новые закупки комплексов С-400. В год планируется поставлять два-три полковых комплекта. Кроме того, в 2022 году начнутся поставки в войска серийных образцов систем С-350 «Витязь» и новейших С-500. Будут приобретаться комплексы ближнего радиуса «Панцирь-С1», а затем и «Панцирь-СМ».

Что касается поставок техники для сухопутных войск, то наверное, дойдет дело до перспективных танков на платформе «Армата». Военное ведомство ранее заказало опытную партию из ста машин. Можно ожидать, что в скором времени начнутся уже серийные поставки. В этом году был заключен контракт по бронеавтомобилям «Тайфун-ВДВ» и санитарному бронеавтомобилю «Линза». Продолжатся поставки машин «Тайфун-К» и «Тигр-М» различных модификаций.

На стадии разработок остаются боевые машины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг», а также различные варианты боевых машин на платформе «Армата». Хочется надеяться, что уже в следующем году все эти работы будут завершены, и машины будут подготовлены к серийному производству.

Что касается перспективных систем, то можно ожидать начала серийных закупок в следующем году тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Продолжатся испытания сверхзвукового «Циркона», который будут подводить к серийному производству.

В абсолютных цифрах оборонный бюджет, вопреки прогнозам, не сокращается. И несмотря на тяжелую экономическую ситуацию прошлого года, падения расходов на оборону не произошло. Хочется надеяться, что тех средств, которые заложены в гособоронзаказе, будет достаточно, чтобы реализовывать основные закупочные программы и разработки новых систем вооружений без срывов.

Андрей Фролов — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Горшков
Армата
Бумеранг
Ка-52
Курганец-25
Ми-28Н
ПАК ФА
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Сармат МБР
Тайфун-ВДВ
Тайфун-К
Тигр-М
Ту-160
Проекты
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885 Ясень
955 Борей
NATO
Гособоронзаказ
ПАК ДА
Тайфун
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