Тихоокеанский корвет "Громкий" уничтожил крылатую ракету-мишень в Японском море

Крылатая ракета "Малахит" была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса "Редут" и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-19

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" в ходе учений в Японском море поразил зенитными ракетами крылатую ракету-мишень "Малахит". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В ходе планового учения в Японском море экипаж корвета "Громкий" успешно провел ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушной цели. Все системы и зенитный ракетный комплекс корабля отработали в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Крылатая ракета-мишень "Малахит" была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса "Редут" и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190. Визуальный контроль за выполнением боевого упражнения обеспечивали беспилотные летательные аппараты морской авиации флота.

В пресс-службе рассказали, что по замыслу учений, корвет вступил в морской бой с кораблем условного противника. Расчеты противовоздушной обороны корвета "Громкий" своевременно обнаружили, взяли на сопровождение, а затем уничтожили учебную цель, выпущенную малым ракетным кораблем "Разлив".