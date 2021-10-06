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Известия.ru

Корвет «Громкий» успешно отработал стрельбы в Японском море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» поразил зенитными ракетами крылатую ракету-мишень в ходе учения в Японском море. Об этом сообщило российское Минобороны во вторник, 5 октября.


В ходе практических действий расчеты противовоздушной обороны корвета своевременно обнаружили, взяли на сопровождение, а затем уничтожили условного противника — крылатую ракету-мишень «Малахит», выпущенную экипажем малого ракетного корабля «Разлив».

Учебную цель поразили ракетами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» и огнем 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190. Все системы и ЗРК корвета отработали в штатном режиме. Стрельба прошла успешно. Визуальный контроль за выполнением боевого упражнения обеспечивали беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

21 сентября стало известно, что в Приморском крае в ходе тактических учений морской пехоты ТОФ ВМФ России по обороне морского побережья подразделения отразили нападение «вражеского» десанта с моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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