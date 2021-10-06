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Известия.ru

В российской армии появятся дроны-огнеметчики

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минобороны России согласовало тактико-технические требования к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В частности, в перечень новинок попали беспилотные огнеметные системы. Они будут выполнены на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров. БПЛА будут поражать противника с помощью компактных термобарических или зажигательных зарядов.

Беспилотники позволят быстро уничтожать цели в городской застройке, а также спрятанные в складках рельефа или находящиеся в инженерных сооружениях.

«Такие беспилотники будут незаменимы в уличных боях. Они позволят избежать разрушения построек, не относящихся к военной инфраструктуре, а также сократить потери среди мирного населения и военнослужащих. Лучше потерять два дрона или робота, чем одного солдата», — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Также БПЛА нужны, чтобы поражать важные объекты в тактическом тылу противника — например, склады боеприпасов и горючего, узлы связи и небронированную технику, на которой базируются командные пункты, отметил эксперт.

У частей РХБЗ есть системы вооружения для решения самых сложных задач. Среди них — ручные реактивные огнеметы «Шмель» и тяжелые огнеметные системы «Буратино», «Солнцепек» и «Тосочка». С появлением огнеметных беспилотников войска РХБЗ получат полный спектр вооружения.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летящей наводкой: российская армия заказала беспилотные огнеметчики

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
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